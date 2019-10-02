За последние 10 лет социальные программы по инициативе бизнеса в России заметно расширились. Как передаёт корресподент ИА REGNUM, об этом 2 октября заявила генеральный директор K-STATUS Consulting Юлия Коледа на круглом столе «Состоится ли в России социальное государство?» в пресс-центре ИА REGNUM.

Москва, , 19:48 — REGNUM «Ещё больше десяти лет назад такой феномен как социальный проект компании был достаточно редким. Касалось это обычно репутационных вещей и, чего греха таить, пиара. Решение о развитии, что компания идёт в определённую сферу, принимало первое лицо (компании), и первое время социальные программы касались сфер, пересекающихся с направлением бизнеса компании», — заявила Коледа.

По её словам, с тех пор в России произошёл заметный качественный сдвиг в социальных практиках бизнеса.

«Потом они стали смотреть шире, стали смотреть на потребности социальных групп. И сегодня мы говорим уже о программах корпоративной социальной ответственности как об устоявшемся явлении. Это не прецедент, теперь это уже вопрос устойчивого развития самой компании. Сегодня корпорации в рамках развития своих программ смотрят гораздо шире на вызовы времени, на потребности социальных групп», — указала она.