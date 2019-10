Москва, , 19:25 — REGNUM Житель Москвы подал иск в Пресненский районный суд к американской технологической компании Apple, которая, по его мнению, «довела его до гомосексуальности». Об этом передает радиостанция «Говорит Москва», в распоряжении которой оказалась копия искового заявления.

В исковом заявлении сказано, что некто Разумилов Д. Е. требует от американской технологической компании Apple 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Он считает, что Apple «в манипулятивной форме» подтолкнула его к нетрадиционной сексуальной ориентации, что, в свою очередь, причинило ему «нравственные страдания и душевный вред».

Истец утверждает, что несколько лет назад он установи на свой смартфон приложение для операций с криптовалютами из App Store. Летом 2019 года неизвестные зачислили на его кошелек 69 GayCoins, сопроводив транзакцию сообщением Don’t blame until you do that («Не осуждай, не попробовав»).

Разумилов утверждает, что прислушался к этому сообщению и с тех пор «погряз в однополых отношениях». У него появился постоянный партнер, и он не знает, как всё это объяснить своим родителям.

Истец заявляет, что после всего этого жизнь для него поменялась в худшую сторону и уже никогда не будет прежней.

Суд принял иск к производству.