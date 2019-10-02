Москва, , 19:10 — REGNUM Взаимодействие с иностранным бизнесом может способствовать привнесению в Россию практик социальной ответственности. Как передаёт корресподент ИА REGNUM, об этом 3 октября заявила глава комиссии Московской Торгово-промышленной палаты по социальному предпринимательству Анна Золотаревская на круглом столе «Состоится ли в России социальное государство?» в пресс-центре ИА REGNUM.

«Я считаю, что социальное государство у нас всё равно состоится, потому что это диктует и международный рынок. Россия работает не в закрытом пространстве, и у нас как раз международные компании нередко привносят корпоративную социальную ответственность. Сейчас ведётся колоссальная работа на уровне государства, на уровне крупных компаний по выстраиванию ответственных поставщиков среди малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей», — заявила Золотаревская.

В настоящее время в России активно обсуждается тема устойчивого развития, корпоративной социальной ответственности, отметила она.

«С одной стороны, она рассматривается бизнесом как принуждение к чему-то, чтобы переложить социальную ответственность на него. С другой стороны, например, предприятие закупает мировое оборудование — оно вкладывает в образование и рост своих профессиональных кадров. Оно покупает страховки, обеспечивая социальными пакетами своих работников. Оно обеспечивает на месте своего региона в местах своего присутствия территории детскими садами, школами и так далее», — указала она.

В целом, по её словам, в России наблюдаются в этом отношении положительные сдвиги — о социальной нагрузке на бизнес всё чаще говорят, этот фактор становится элементом деловой репутации и в России.

В то же время рост предпринимательства должен быть тесно связан с благоприятной налоговой политикой и другими мерами поддержки, добавила она.

«По организации новых рабочих мест: как это может быть обеспечено? Только когда бизнес развивается — это и налоговая система, и если предприниматель открывает ИП или ООО, должен понимать, какие ниши умирают, какие будут на высоте», — отметила Золотаревская.