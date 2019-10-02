Грозный, , 19:03 — REGNUM Парламент Чечни рассмотрит проект закона о запрете на территории республики продажи и использования электронных сигарет (вейпов). Решение по этому законопроекту будет принято на очередном заседании законодательного органа завтра, 3 октября, сообщили в пресс-службе парламента.

«Законопроектом устанавливается запрет на розничную продажу несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, жидкостей для них и устройств нагревания табака», — отметили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров высказался за запрет ввоза и распространения в республике вейпов. Он обсудил этот вопрос с руководством парламента Чечни, МВД, администрации главы и правительства и руководителями других заинтересованных ведомств и принял решение на законодательном уровне запретить электронные сигареты.

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