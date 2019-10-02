В Екатеринбурге частично отменили занятия в школе № 181 в Академическом. Об этом сообщает ЕАН.

Екатеринбург, , 18:53 — REGNUM Детей, учащихся во вторую смену, на один день перевели на дистанционное обучение — помещения школы решили обработать вирулицидными средствами для борьбы с вирусными заболеваниями.

За последние две недели в нескольких классах дети заболевали ОРВИ. У двоих школьников диагностировали менингит.

Напомним, школу № 181 прозвали «резиновой» — в этом году в учреждении учатся 347 первоклашек. Сама школа рассчитана на 800 мест, хотя всего в ней обучаются уже две тысячи школьников.

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