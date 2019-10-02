Москва, , 18:44 — REGNUM Заместитель генерального директора авиакомпании «Аэрофлот» Владимир Александров обвиняется в хищении крупной суммы денег в размере 250 млн рублей, сообщает 2 октября РИА Новости.

По информации агентства, об этом заявил следователь в ходе заседания в Басманном суде Москвы.

Сумма хищения была озвучена во время ходатайства следствия об избрании меры пресечения для Александрова.

Следователи ходатайствовали о мере пресечения в виде двухмесячного заключения под стражу.

По версии следователей, хищения Александров совершал в 2016 и 2017 годах, решая хозяйственные вопросы компании «Аэрофлот».

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