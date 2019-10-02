Москва, , 18:41 — REGNUM В России крайне неэффективно функционирует система здравоохранения. Как передаёт корресподент ИА REGNUM, об этом 2 октября заявила руководитель проектного офиса «Редкие (орфанные) болезни» ФГБНУ Национальный Научно-исследовательский Институт Общественного здоровья им. Н. А. Семашко Елена Красильникова на круглом столе «Состоится ли в России социальное государство?» в пресс-центре ИА REGNUM.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Роль государства в здравоохранении сводится к двум вещам: создавать инфраструктуру и создавать равный доступ к медицинским ресурсам. Механизма два: механизм субсидирования, когда невозможна индивидуальная помощь, и механизм солидарной ответственности. Второй механизм не работает совсем», — заявила Красильникова.

В 2005 году была принята программа о льготном обеспечении, направленная на улучшение лекарственного обеспечения. Год спустя были приняты дополнения к закону, которые позволили гражданам выбирать между помощью в материальном виде и финансовой выплатой.

«Как только был разрешён этот выбор, в первый же год 40% льготников отказались от таблетки в пользу выплаты. На текущий момент цифры пугающие: порядка 80% льготников предпочитают из федерального бюджета получать льготу в финансовом выражении. Но этим история не заканчивается. Получив федеральные деньги, люди обращаются в региональные органы охраны здоровья за таблеткой», — пояснила Красильникова.

«Получается задвоение льготы и колоссальные выплаты как на уровне федерального бюджета, так и на уровне бюджета регионов», — указала она.

Проблема давно обсуждается в системе здравоохранения, но до сих пор не решена — при этом «речь идёт о миллиардах рублей». И в целом это часть более общего симптома — когда здравоохранение стало сугубо «финансово исчисляемым» при недостаточном анализе эффективности реальных затрат, отметила она.