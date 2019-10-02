Москва, , 18:12 — REGNUM Общественное устройство современной России в принципе не предполагает поддержание социального государства в том представлении, каким оно сложилось в советский период истории страны. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 октября заявил директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин на круглом столе «Состоится ли в России социальное государство?» в пресс-центре ИА REGNUM.

«Социальное государство в России не имеет перспективы краткосрочной и среднесрочной. Долгосрочной — может быть, если изменятся взаимоотношения с властью, изменятся цели развития страны», — заявил Лепехин.

Переход к новой модели олигархического государства предполагал смену парадигмы всей социально-экономической политики, однако общество не вполне осознало этот сдвиг. Разрушение системы советского времени будет продолжаться и социальная сфера будет деградировать, подчеркнул он.

«Это не значит, что у властей есть какой-то злой умысел добиться именно этого. Но такой тренд сегодня превалирует. Хотим или нет, в стране сформировалась такая система, которая только и предполагает доведение социальной сферы до подчинённого положение относительно других целей государства», — указал эксперт.

При этом внешне положительный опыт в социальной политике зачастую носит имитационный характер. Это характерно не только, например, для сферы образования и часто здравоохранения, но и для семейной политики государства, которая часто освещается как продуктивная и эффективная.

«Принятая правительством общенациональная стратегия в интересах женщин с 2017 по 2022 год — название правильно, подход правильный, такая стратегия нужна. С другой стороны, если внимательно начнём анализировать, выясняется, что через концепцию вводится много новой гендерной терминологии и при этом нет никаких системных мер именно поддержки материнства и детства», — заявил Лепехин.

«У нас в массовом сознании превалирует точка зрения, что государство очень активно в этом направлении. Но если подходить к этому аналитически и смотреть, как работает материнский капитал, кто получил, как получил, какие последствия, то получаем очень печальную картинку, в которой та среда, которая нуждается в этой поддержке, поддержки не имеет — это массовые семьи, которые готовы иметь двух или трёх детей и им нужна реальная поддержка», — указал он.