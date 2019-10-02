Санкт-Петербург, , 18:00 — REGNUM Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил административные иски прокурора Центрального района Северной столицы и запретил две ЛГБТ-группы, функционирующие в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщили 2 октября в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербургу, размещенные в этих группах текстовые, фото‑ и видеоизображения признаны информацией, распространение которой на территории РФ запрещено.

Прокуратура обнаружила на страницах этих групп информацию, отрицающую семейные ценности, пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения и формирующую неуважение к родителям и другим членам семьи. Также были найдены рисунки, фотографии и видеосюжеты, представляющие сцены гомосексуальных отношений между девушками и юношами.

Это было расценено прокуратурой как публичная пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, что запрещено федеральным законодательством. Суд заявления прокурора удовлетворил, и обе группы оказались «вне закона».

Добавим, что в настоящий момент страница одной из упомянутых групп уже недоступна, а вторая группа («Российская ЛГБТ-сеть»), о которой шла речь в иске прокуратуры, пока что функционирует в обычном для соцсети режиме и доступна для вступления в нее новых пользователей.