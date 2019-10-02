Кемерово, , 17:56 — REGNUM Кемеровчанин привёз из Камрани (Вьетнам) редкий коралл. Это выяснилось во время таможенного досмотра багажа уже в Кузбассе, сообщили в Кемеровской таможне.

Разрешительных документов на ввоз у мужчины не было. Он уверяет, что нашёл его на берегу моря, и решил привезти домой в качестве сувенира из отпуска.

Сейчас коралл, который, предположительно, относится к отряду Мадрепоровых, направлен на экспертизу. Если она подтвердить его редкое происхождение, то в отношении кемеровчанина могут возбудить административные дела за «недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию» и «вывоз товаров с таможенной территории Евразийского экономического союза или из Российской Федерации».

По словам сотрудников кемеровской таможни, это уже второй случай ввоза редких кораллов в Кузбасс за 209 год.