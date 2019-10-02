Волгоград, , 18:14 — REGNUM В Волгограде суд приговорил коммерческое предприятие к штрафу в 500 тысяч рублей за совершение административного правонарушения. Руководительница компании передала взятку полицейским в надежде вернуть изъятый у неё товар. В отношении предпринимательницы также возбуждено уголовное дело, сообщили 2 октября в пресс-службе региональной прокуратуры.

Мировой судья установил, что руководитель ООО «Эксклюзив» в январе 2019 года передала через посредников 200 тысяч рублей начальнику одного из отделов УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Женщина надеялась вернуть алкогольную продукцию, которую ранее у неё изъяли сотрудники правоохранительных органов, и решить вопрос дальнейшего покровительства при продаже алкоголя.

Уголовное дело в отношении обвиняемой в даче взятки в крупном размере сейчас находится на стадии рассмотрения в Дзержинском районном суде Волгограда.