Москва, , 17:41 — REGNUM Законопроект, ужесточающий наказание за незаконную охранную деятельность, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 2 октября.

Штрафы предлагаются повысить и установить для граждан в размере от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для юридических лиц — от 30 тыс. до 60 тыс. рублей.

Повышенные санкции предполагаются за повторное нарушение норм. Так, для граждан предусматривается штраф в размере от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей или обязательные работы на срок от ста до двухсот часов; для должностных лиц — дисквалификация на срок до трех лет; для юридических лиц — административный штраф от 50 тыс. до 100 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

В правительстве обратили внимание на то, что в случае возникновения инцидентов с применением насилия в отношении посетителей торгово-развлекательных заведений, супермаркетов и иных мест массового пребывания людей СМИ увязывают данные происшествия с деятельностью частных охранников.

«Однако в ходе проведения проверочных мероприятий устанавливается, что участниками основной массы случаев, происходящих в магазинах, торговых центрах и иных местах массового пребывания людей, являются не работники частных охранных организаций, а контролеры торговых залов, представители службы безопасности, администраторы, сторожа, вахтеры, а в ряде случаев — сотрудники службы предотвращения потерь, не имеющие никакого отношения к частной охране. Данные лица выполняют охранную функцию, но их деятельность ничем не регламентируется и никем не контролируется», — объяснили авторы необходимость внесения поправок.