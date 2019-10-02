Санкт-Петербург, , 17:39 — REGNUM В Петербурге сотрудники ФСБ задержали двоих адвокатов Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, которых подозревают в покушении на мошенничество. Оба задержанных в прошлом являлись сотрудниками Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу, следователям которого и предстоит разобраться в действиях бывших коллег.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения и предъявлении им обвинения.

По версии следствия, адвокаты вступили в преступный сговор из корыстных побуждений. Зная о расследовании органами СКР по Санкт-Петербургу уголовного дела о незаконной банковской деятельности в отношении местного жителя, злоумышленники потребовали от него передачи им 10 млн рублей, якобы для подкупа ведущих это дело следователей и принятия ими решения о не привлечении мужчины к уголовной ответственности.

«Свой преступный умысел подозреваемые до конца довести не смогли <…> 1 октября 2019 года при передаче муляжа денежных средств на сумму более 4 млн рублей у одного из домов по Шафировскому проспекту были задержаны сотрудниками регионального управления ФСБ», — пояснили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

В настоящее время продолжается выяснение всех обстоятельств преступления, инкриминируемого адвокатам, идет расследование уголовного дела.

По данным издания «Фонтанка», один из задержанных — бывший следователь ГСУ СКР по Петербургу Андрей Федоров, другой — бывший руководитель Второго (экономического) управления ГСУ СКР по Петербургу Дмитрий Филипцев, обладающий обширными связями в правоохранительных органах Северной столицы.

Напомним, в середине сентября текущего года сотрудники ФСБ России задержали двух других адвокатов адвокатских палат Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Они подозреваются в покушении на мошенничество в крупном размере. Органами СКР по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело.

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