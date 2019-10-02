Екатеринбург, , 17:39 — REGNUM Мэра Екатеринбурга Александра Высокинского попросили разрешить установку мемориальной доски в честь художника Виталия Воловича. Об этом сообщает «Новый день».

Сейчас увековечить память умершего год назад художника не получается из-за того, что по постановлению администрации нужно прождать не менее пяти лет после смерти деятеля культуры и науки. Эскиз доски уже готов, все затраты, изготовление и установку взял на себя литейщик Иван Дубровин.

С просьбой к градоначальнику обратился депутат гордумы Дмитрий Николаев. Парламентарий напомнил, что в аналогичной ситуации с скульптором Эрнстом Неизвестным администрация пошла навстречу горожанам.

Напомним, в честь Виталия Воловича в Екатеринбурге будет открыт музей. Учреждение откроется не раньше 2021 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге расписали планы по музею Воловича