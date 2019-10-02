Волгоград, , 17:43 — REGNUM Проекты трёх IT-специалистов из Волгоградской области вошли в число 112 лучших разработок, представленных в Казани на площадке всероссийского конкурса «Цифровой прорыв». Каждый из них получил грант в размере 500 тысяч рублей от Фонда содействия инновациям. При оценке проектов представители ведущих отраслевых компаний учитывали их новизну, наукоёмкость, перспективы коммерциализации и конкурентоспособность, а также соответствие целям национальной программы «Цифровая экономика», сообщили 2 октября в пресс-службе администрации области.

Представитель Волгоградского государственного технического университета Александр Ищенко разработал систему, с помощью которой можно уменьшить количество ДТП и оптимизировать нагрузку на транспортную инфраструктуру города. Проект его коллеги Станислава Косякова поможет работодателям и студентам реализовать совместные проекты, будет способствовать трудоустройству молодых специалистов. Александр Петренко (Волгоградский государственный университет) разработал сервис для выпускников школ «Помощник абитуриенту». Также финалисты конкурса смогут принять участие в реализации нацпроектов, пройти преакселерационную программу и вывести свой продукт на рынок, запустив собственный технологичный бизнес, или получить предложение работы от ведущих IT-компаний.

Всего в конкурсе «Цифровой прорыв» приняли участие более трех тысяч специалистов в области программирования, дизайна и управления проектами из 77 регионов России.