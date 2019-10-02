Рига, , 17:13 — REGNUM Начиная с лета 2019 года, на государственных автомагистралях первой и второй категории Латвии были приняты дополнительные технические меры и установлено оборудование, которое автоматически отслеживает транпортные средства, чьи водители не оплатили специальную пошлину за проезд — виньетку. За три месяца составлено 615 протоколов об административных правонарушениях и наложены штрафы в размере 252 500 евро пишет Dienas Business, цитируя Министерство сообщения Латвии.

Виньетки обязаны покупать все водители и владельцы грузовых транспортных средств, масса которых превышает три тонны. Стоимость зависит от объёма двигателя, количества осей транспортного средства и наличия прицепа, полной массы автомобиля. Виньетки имеют разные сроки действия: день, неделя, месяц или год. Если этот налоговый сбор оплачен не в полном размере штраф составит 300 евро, если налог не платился совсем — 500.

Пошлина не взимается с автомобильного транспорта принадлежащего министерству обороны, Национальным вооружённым силам, муниципальной полиции и спасательным службам.