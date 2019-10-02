Великий Новгород, , 17:12 — REGNUM В Великом Новгороде сегодня, 2 октября, простились с одним из старейших журналистов Новгородской области Виктором Трояновским, который скончался 30 сентября после продолжительной болезни на 80-м году жизни. Как сообщили ИА REGNUM в Новгородском областном отделении Союза журналистов России, Виктор Сергеевич Трояновский более полувека отдал новгородской журналистике.

Виктор Сергеевич Трояновский © Дмитрий Асташкин, jur.nov.ru

Он прошёл путь от корреспондента областного радио до его главного редактора, а с 1987 по 2010 годы Виктор Трояновский работал собственным корреспондентом информационного агентства ТАСС.

В 2005 году одним из первых Виктор Трояновский был награжден муниципальным знаком отличия — «За заслуги перед Великим Новгородом».

Проститься с Виктором Сергеевичем сегодня, 2 октября, пришли его коллеги, друзья, побывал на прощании и мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин.

Похоронили Виктора Трояновского на Западном кладбище Великого Новгорода.

«Не стало профессионала с большой буквы, патриота своей страны и земли Новгородской, энергичного, сильного духом и прекрасного человека, которого знали и глубоко уважали коллеги по творческому цеху, друзья, герои его материалов», — говорится в словах соболезнования Новгородского областного отделения Союза журналистов России.