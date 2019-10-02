Москва, , 17:08 — REGNUM Детские врачи-онкологи Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина составили график увольнений для того, чтобы дети-пациенты, которых они начали лечить, смогли продолжить получать медицинскую помощь. Об этом сегодня, 2 октября, на пресс-конференции сообщил заместитель директора Научно-исследовательского института детской онкологии и гематологии онкоцентра имени Блохина Георгий Менткевич.

Российский онкологический научный центр РАМН им. Н. Н. Блохина Brateevsky

Он заявил, что врачи чувствуют свою ответственность по отношению к своим пациентам. В связи с этим те врачи, которые намерены уволиться, составили график увольнений, который позволит им сделать всё по отношению к тем пациентам, лечение которых они начали.

Манткевич также отметил, что доктор медицинских наук Игорь Долгополов будет курировать пациентов, которым онкологи назначили лечение, до того момента, когда его увольнение станет для пациентов безопасным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ряд детских врачей-онкологов из центра Блохина обвинили новое руководство медицинского учреждения в травле и пригрозили увольнением. Они потребовали смены руководства онкоцентра, установления прозрачной и справедливой системы начисления оплаты труда, а также проведения аудита строительства нового корпуса онкоцентра. Требования их никто выполнять не стал. В Минздраве назвали действия врачей грубым нарушением врачебной этики и направили в онкоцентр комиссию.

Самого Манткевича отстранили от должности временно исполняющего обязанности заведующего отделением с объявлением выговора «за хамское поведение».