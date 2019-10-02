Рязань, , 17:38 — REGNUM Четырёхвалентную вакцину от гриппа «Ультрикс Квадри» представили 2 октября на биофармацевтическом заводе «Форт» под Рязанью. Препарат последнего поколения формирует стойкий и длительный иммунитет к вирусу. Высокая эффективность и переносимость вакцины подтверждены клиническими исследованиями на базе ведущих научно-исследовательских центров России, сообщает пресс-служба правительства региона.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

Между правительством региона и фармацевтической компанией заключено инвестиционное соглашение, заводу оказывается государственная поддержка.

«Уникальность «Ультрикс Квадри» состоит в том, что он обладает более высокими защитными свойствами, чем массово применяемые трёхвалентные вакцины, а его штаммовый состав соответствует рекомендациям ВОЗ. В нём нет консервантов и адъювантов», — уточнил генеральный директор ООО «Форт» Павел Вандышев.

Новая вакцина прошла регистрацию в Минздраве России, содержит по два штамма вирусов типов А и B и будет производиться по технологии полного цикла в Рязанской области.

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