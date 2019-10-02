Ростов-на-Дону, , 16:48 — REGNUM В Ростовской области зарегистрировали более 10,1 тыс. случаев заболевания ОРВИ за неделю с 23 по 29 сентября 2019 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Показатели оказались ниже эпидемического порога на 49,8%.

«Абсолютное число госпитализированных с диагнозом грипп и ОРВИ уменьшилось на 16,3% в сравнении с 38-й неделей 2019 года», — уточнили в ведомстве.

В Ростове-на-Дону за указанный период было зарегистрировано более 3,2 тыс. случаев, что ниже эпидемического порога на треть.

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