Ростов-на-Дону, , 16:41 — REGNUM В Ростове-на-Дону вандалы регулярно разбивают стеклянные витрины остановочных комплексов. К руководителю ростовской полиции с просьбой найти злоумышленников обратился исполняющий обязанности сити-менеджера Алексей Логвиненко. Он уверен, что в городе орудует банда вандалов.

«У нас постоянно разбивают стеклянные остановки. Мы их меняем, но их снова бьют. Но никого до сих пор так и не поймали. Думаю, это делает одна группа людей, каких-то сумасшедших или пьяных. Прошу обратить ваше внимание», — цитирует временного главу администрации издание «Панорама».

По последним сведениям, злоумышленники разбили 40% из 100 остановочных комплексов. Восстановлением 25 объектов занялся подрядчик.

ИА REGNUM ранее сообщало, что всего в областном центре насчитывается свыше 900 автобусных остановок, в том числе, 65 конечных пунктов. 100 новых комплексов появились в рамках подготовки города-миллионника к ЧМ-2018.