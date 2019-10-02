Челябинск, , 16:34 — REGNUM В южноуральском Чебаркуле отмечаются проблемы с запуском отопления. Об этом сообщает пресс-служба челябинского облправительства.

Также есть проблемы в Челябинске. И там, и там они обнаружены в военных городках, в которых тепловые сети находятся на балансе Минобороны России.

Как сообщало ИА REGNUM, не во всех территориях Южного Урала успели запустить отопление на 100% к 1 октября. Отставание отмечено в Карталинском районе, Нагайбакском, Ашинском, Нязепетровском и Златоустовском, а также в Миассе.

Кроме того, с задержкой идёт подключение жилья в Челябинске. На конец месяца там не отапливались порядка 300 домов. Причинами в мэрии назвали аварийные ситуации и ремонтные работы.

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