Тюмень, , 16:32 — REGNUM В прокуратуру Тюменской области поступило 70 сообщений о сбоях при пуске отопления и капремонте домов. Горячая линия в надзорном ведомстве состоялась 1 октября 2019 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

Жители региона жаловались на отсутствие тепла в квартирах и ненадлежащую работу управляющих компаний по наладке систем отопления. Были единичные звонки с жалобами на плохое качество и затяжной характер капремонтов в преддверии зимы.

Вмешательства прокуратуры требует 36 сигналов, и надзорным ведомством организованы проверки по ним. По остальным вопросам даны подробные разъяснения.