Львов, Украина, 2 октября 2019, 16:31 — REGNUM После визита в Киев, голливудский актёр Том Круз посетил Одессу и Львов, сообщило 2 октября издание Zaxid.net.
Из Одессы Круз прилетел во Львов на своём личном самолёте Gulfstream 4. Актёр приехал на площадь Рынок, где встретился с мэром города Андреем Садовым и главой Львовской областной государственной администрации.
Садовый подарил Крузу памятную монету короля Даниила Галицкого и книгу на историческую тематику. В свою очередь актёр оставил запись в книге почётных гостей Львова.
По словам мэра Львова, Том Круз намерен осмотреть локации города, а также увидеть Карпаты.
Как сообщало, ранее Круза заметили в киевском метро, позже он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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