Вильнюс, , 16:27 — REGNUM Литва не будет компенсировать прививки от гриппа ни одной группе населения, став единственной в этом роде страной Прибалтики, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 2 октября. Официальный сезон гриппа при этом сегодня был провозглашён центром инфекционных заболеваний и СПИД, который с сегодняшнего дня в еженедельном формате будет оглашать уровень заболеваний ОРВИ и гриппом в стране.

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Государственная больничная касса, тем временем, сообщает, что в распоряжении всех литовских медучреждений находится только порядка 144 тыс. вакцин от гриппа, при 2,8 млн населении Литвы. Все прививки всем пациентам будут исключительно на платной основе. Стоимость вакцины от 11 евро в государственных медучреждениях до 50 евро в частных.

В прошлом сезоне в Литве от гриппа скончалось 26 человек.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Латвии бесплатно от гриппа прививают беременных женщин, а в Эстонии бесплатно привить намерены всех постояльцев домов престарелых. В соседней с Литвой Калининградской области России в этом сезоне будет привито более 500 тыс. человек. Все прививки для всех категорий граждан — бесплатные.

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