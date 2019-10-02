Кострома, , 16:24 — REGNUM В областной филармонии в Костроме установили пандус и лифт для людей с ограниченными возможностями здоровья, — сообщает ТРК «Русь»

Подъемная кабинка в филармонии появилась по госпрограмме «Доступная среда», стоимость проекта 5,5 млн рублей. Все работы выполнил ивановский подрядчик. На случай отключения электроэнергии лифт оборудован блоком бесперебойного питания.

«На сегодняшний день мы можем поднять на второй этаж колясочников. Они могут посетить выставочные зоны второго этажа — ротонду, парадные гостиные наши, посетить большой зал. Пока зал может вместить только пять инвалидов-колясочников. Мы будем расширять наши возможности для того, что люди, которые не имеют физических возможностей, проехать и посетить наш буфет, посетить наш камерный зал, послушать органную музыку», — рассказала директор Государственной филармонии Костромской области Елена Санжаревская.

В Костромской области живет около 40 тысяч инвалидов-колясочников.