Москва, , 15:54 — REGNUM В национальном «Русская Арктика» парке в Архангельской области обнаружена редчайшая находка — череп кита-нарвала, сообщили в Минприроды РФ.

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Череп кита-нарвала с рогом размером с человеческий рост и весом более 20 кг нашли сотрудники нацпарка на береговой линии бухты Отмелая Баренцева моря.

В министерстве отметили, что за время существования нацпарка «Русская Арктика» это вторая значимая для науки находка. Впервые рог кита-нарвала был найден на острове Скотт-Келти Земли Франца-Иосифа в 2013 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в туристическом сезоне 2019 года национальный парк «Русская Арктика» посетили 1300 человек.

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