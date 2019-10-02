Иркутск, , 15:46 — REGNUM Новая схема работы по утилизации твёрдых бытовых отходов, разработанная в Иркутской области, значительно удорожила вывоз мусора для населения. Но только спустя более полугода после начала «мусорной реформы» в России 20 областных муниципалитетов пришло к выводу о необходимости поменять способ оплаты. Такой вывод можно сделать из сообщения регионального правительства, опубликованного сегодня, 2 октября.

«Губернатор Сергей Левченко рекомендовал главам муниципальных образований анализировать ситуацию и при наличии объективных причин, обязательно учитывая мнение населения, принять решение об изменении способа начисления платы за ТКО. Первыми воспользовались таким правом муниципалитеты Саянска, Братска и Тайшета», — поясняют иркутские власти.

Предложения осуществлять оплату, исходя из количества проживающих в квартире граждан, а не с квадратного метра жилой площади, будут рассмотрены в установленном порядке на заседании рабочей группы.

Напомним, с 1 января 2019 года почти все российские регионы перешли на новые схемы обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Они предполагают определение мусорных операторов, чётких тарифов, сертифицированных полигонов, а также создание предприятий мусоропереработки и сортировки.

В мае 2019 года из-за проблем с иркутскими предпринимателями, заявившими о значительном завышении нормативов накопления отходов для юридических лиц, потребовалась корректировка схемы.

В сентября 2019 года сообщалось, чтоза первое полугодие служба госжилнадзора региона помогла вернуть собственникам4,84 миллиона рублей, незаконно начисленныхза вывоз твёрдых коммунальных отходов.

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