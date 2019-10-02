Самара, , 15:49 — REGNUM Лучших педагогов Самарской области в преддверии Дня учителя чествовали в Самаре. Об этом 2 октября сообщает пресс-служба областного департамента информационной политики.

Церемония награждения учителей Самарской области прошла в МТЛ Арена.

В торжественной обстановке семерым педагогам было присвоено звание «Заслуженный учитель Самарской Области». Ещё несколько педагогов были отмечены Почётным знаком за заслуги в наставничестве и Благодарностями за разработку учебных пособий по истории Самарского края. Данный предмет введён с этого года по инициативе губернатора Дмитрия Азарова.

«Очень важно, чтобы создавая школу будущего, мы основывались на святых для каждого присутствующего в зале традициях российской педагогики. Важно, чтобы в школу будущего вы взяли всё самое лучшее», — обратился к учителям Дмитрий Азаров, поздравляя их.

Кроме этого, он подчеркнул, что в современной школе на первый план необходимо вывести воспитание детей.

«Это то, что когда-то пытались из школы убрать: говорили, что школа должна только знания давать, а воспитание оставим семье. Каждый из вас сталкивался с плодами такого подхода, и я очень рад, что совместными усилиями, в первую очередь педагогической общественности, воспитательная работа вернулась в школу», — сказал он в своей поздравительной речи.

Кроме этого, на мероприятии отметили педагогов, ученики которых показали значительные успехи в общественной жизни, учебе и творческой деятельности. В этом году премии губернатора Самарской области за успешную реализацию воспитательных проектов получили 60 педагогов, которые весь год будут получать ежемесячные денежные выплаты.