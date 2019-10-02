Москва, , 15:46 — REGNUM Московский городской суд рассмотрит апелляционную жалобу адвокатов бывшего руководителя управления Федеральной антимонопольной службы по Дагестану Кубасая Кубасаева, приговоренного к пяти годам колонии за получение взятки. Заседание запланировано на 3 ноября.

Напомним, 1 июля Лефортовский суд столицы признал Кубасаева виновным в получении взятки в виде элитного охотничьего ружья и швейцарских часов от руководителя Дирекции единого государственного заказчика-застройщика. Экс-чиновник был приговорен к пяти годам колонии строгого режима и штрафу в размере 10,3 млн рублей.

«С приговором суда сторона защиты не согласна и считает его незаконным и необоснованным, вина Кубасаева в получении взятки <…> достоверно не установлена, приговор основан исключительно на предположениях, в связи с чем должен быть отменен», — приводит выдержку из апелляционной жалобы издание «Молодежь Дагестана».

В документе адвокат Рустам Баулов указал, что районный суд Москвы при вынесении приговора не учел обстоятельства, которые могли существенно повлиять на его выводы. По мнению защиты, при наличии противоречивых доказательств суд принял только одни из них и полностью отверг другие.

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