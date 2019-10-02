Санкт-Петербург, , 15:44 — REGNUM Петербургский парламент 2 октября принял в целом постановление об установке мемориальной доски академику Жоресу Алферову, передает корреспондент ИА REGNUM.

Прощание с Алферовым 5 марта 2019 года Дарья Драй © ИА REGNUM

Память лауреата Нобелевской премии, выдающегося физика, вице-президента РАН, депутата Госдумы и почетного гражданина Санкт-Петербурга собираются увековечить, установив мемориальную доску на доме №1 по Мичуринской улице, где жил академик.

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Напомним, Жорес Алферов скончался 2 марта 2019 года на 89-м году жизни. Он был одним из крупнейших ученых в области физики и техники полупроводников. Академика похоронили на Комаровском кладбище под Петербургом. Проститься с ним на Университетскую набережную во время гражданской панихиды 5 марта пришли тысячи людей.

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