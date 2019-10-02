Берндорф, , 15:33 — REGNUM В немецкой федеральной земле Гессен после двух смертельных случаев закрывается завод по производству мясных изделий компании Wilke Wurstwaren, передает канал n-tv.

Колбаса moerschy

Два пожилых человека скончались, заразившись микроорганизмами, содержавшимися в колбасных изделиях. По данным Института Роберта Коха, в продукции гессенского завода содержатся бактерии листерии. Ветеринарная служба округа Вальдек-Франкенберг поручила остановить производство.

После двух случаев листериоза в Гамбурге и Баден-Вюртемберге поставки мяса контролировались ветеринаром с начала года. Завод был подвергнут генеральной очистке. Однако до сих пор не удалось найти источник заражения.

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