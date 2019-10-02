Ростов-на-Дону, , 15:18 — REGNUM В Ростове-на-Дону службы экстренного реагирования были направлена на территорию ТЭЦ-2. Здесь спасатели отрабатывали действия при возникновении крупной аварии. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 2 октября.

В рамках учений был введён режим ЧС, отработаны действия в зоне химического заражения с применением робототезированной техники, проведены аварийно-спасательные работы с применением кинологических расчётов, потушен техногенный пожар. Спасатели также провели санитарную эвакуацию и погрузку аэромобильной группировки на воздушное судно.

В учениях приняли участие почти 4 тыс. человек и около 700 единиц техники, в том числе вертолёт Ми-8.