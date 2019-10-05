Недаром многие эксперты сходятся во мнении, что бездумная цифровизация опасна. О том, к чему может привести цифровизация в сфере связи с общественностью, на примере руководителей российских регионов рассказывает корреспондент ИА REGNUM Евгений Цоц.

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Москва, , 13:29 — REGNUM Как сделать так, чтобы тебе аплодировали как можно больше слушателей? Путей, по сути, два: стать талантливым исполнителем или подкупить/запугать аудиторию. Но это — если дело происходит в реальности и у нас нет возможностей, которые дает XXI век. В современности с помощью небольшого электронного мошенничества можно собрать в социальных сетях такую толпу хлопальщиков, какая вам понадобится. Сокращенно эти имитаторы восторга называются боты (от слова робот), и служба их вовсе не так бесполезна, как может показаться на первый взгляд.

Доказательств тому много, в числе прочих — неплохой спрос на ботов среди российских губернаторов. Беззлобные и хорошо воспитанные роботы — это не оппозиция, поэтому иметь их среди подписчиков в соцсети — удобно. Вот у мэра Москвы среди подписчиков в Инстаграмме — 53% (!) составляют роботы, причем это не рекорд, так как глава Тувы Шолбан Кара-оол завел себе пул из 63% ботов. Всего же в России в десятке победителей по указанному параметру состоят губернаторы, у которых более 40% аудитории состоит из ботов.

Роботы подневольны, и поступать с ними губернатор может по своему усмотрению. Другое дело. если он попытается выдать их «мнение» за поддержку своих начинаний живыми и настоящими гражданами России. Нет ли здесь еще одной угрозы для политического будущего России со стороны цифровизации, бессмысленной и беспощадной?

Читайте статью Евгения Цоца «Власти заменяют людей на ботов. А у ботов всё хорошо!».