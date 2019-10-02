Париж, , 15:12 — REGNUM На улицы Парижа вышли полицейские с «маршем гнева», чтобы выступить против условий работы, передает BFM TV.

Известно, что по призыву профсоюза на улицы столицы 2 октября вышли от 15 000 до 20 000 полицейских.

Протестующие жалуются на недомогания, отсутствие поддержки со стороны своей прямой иерархии, выступают за улучшение условий труда. Недовольство также вызывает пенсионная реформа. Сотрудники полиции боятся изменений в выгодной системе премий.

«Мы хотим твердую и определенную позицию правительства», — резюмировал генеральный секретарь профсоюза Unité-SG-FO Ив Лефебвр.

Напомним, в настоящее время полиция пользуется специальным бонусом под названием «пятый», который предлагает им отчисления каждые пять лет. Чтобы получить право на этот бонус, сотрудник должен проработать 27 лет.

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