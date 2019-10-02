Милан, Италия, , 15:02 — REGNUM Лидер итальянской «Лиги» Маттео Сальвини предлагает установить новый сбор — для поддержки правоохранительных структур, заявил он журналистам в среду, 2 октября, передает Adnkronos.

Маттео Сальвини Иван Шилов © ИА REGNUM

Речь идет о сборе в 0,5% дохода гражданина, который должен пойти на дополнительное финансирование финансовой гвардии, полиции, карабинеров и пожарных.

Правоохранительная система испытывает недостаток финансирования, полицейским Милана недавно предложили самостоятельно покупать форменную одежду, обещая затем возместить эти средства, отметил Сальвини.