Черкесск, , 15:00 — REGNUM В осеннюю призывную кампанию в Карачаево-Черкесии проводят в армию 600 новобранцев. Они будут нести службу в сухопутных войсках, ВДВ, военно-космических силах, железнодорожных и внутренних войсках и в МЧС, сообщили ИА REGNUM 2 октября в пресс-службе главы и правительства республики.

В 2019 году призыву подлежат граждане 1992 — 2001 годов рождения. Всего на призывные комиссии будут обязаны прийти более трех тысяч молодых людей этого возраста.

Как сообщало ИА REGNUM, в весеннюю призывную кампанию из Карачаево-Черкесии на службу в войска проводили более 500 призывников. Наибольшая группа новобранцев — около 200 человек — попала в сухопутные войска. Еще 130 парней пополнят воздушно-космические войска.

Осенью 2018 года из Карачаево-Черкесии было призвано в армию 400 новобранцев.

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