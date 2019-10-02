35 тысяч злотых (около 9 тысяч долларов) отсудили у мэрии Варшавы известный комедийный актёр Ежи Штур, журналист Мариуш Щугл и переводчик Томаш Садлик. Во вторник 1 октября варшавский суд удовлетворил их коллективный иск к мэрии за нарушение их права дышать чистым воздухом. Полученные средства будут направлены на благотворительность. Об этом сообщает «Польское радио».

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Варшава, , 14:57 — REGNUM «Истцы, безусловно, были частично лишены возможности использовать преимущества нетронутой природной среды, поэтому их личное благополучие в виде уважения к месту жительства понимается таким образом, что они должны иметь возможность использовать свои собственные дома и окружающую инфраструктуру, не подвергая себя вредным выбросам», — пояснила судья Агнешка Тульчинская-Ожга.

Как заявил представитель ответчика (казначейства) министр окружающей среды советник генпрокуратуры Конрад Борович, решение суда является «разорительным для казны» и будет обжаловано.

Это уже второе такое решение суда в Польше. В январе 2019 года по аналогичному иску суд обязал казначейство выплатить 5 тысяч злотых актрисе Гражине Вольщак. Она также направила деньги на благотворительность.

Как сообщил журналистам адвокат Радослав Горский, в настоящее время в Окружном суде Варшавы находится на рассмотрении аналогичный групповой иск от 223 человек.

Популярный комик Ежи Штур известен отечественному зрителю по фильмам «Сексмиссия» (в советском прокате — «Новые амазонки»), «Кингсайз» и роли киллера в советско-польском фильме «Дежа вю».