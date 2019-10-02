Милан, Италия, , 14:56 — REGNUM Чуть более 10% всех учащихся Италии — граждане других государств, передает Il Primato Nazionale в среду, 2 октября, со ссылкой на официальные данные министерства образования.

Всего в Италии чуть менее 7,6 миллиона студентов и школьников, почти 790 тысяч из которых — иностранцы. Население страны — 60 миллионов человек.

Самые высокие показатели зафиксированы в северных регионах страны — Ломбардии (Милан), Эмилье-Романье (Болонья), Венето (Венеции) и Пьемонте (Турин). В этих четырех регионах живут более половины иностранных учащихся.