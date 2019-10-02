Бишкек, , 14:48 — REGNUM Школьники села Кенеш Нарынской области Киргизии переехали из контейнеров в здание местного клуба, сообщает 2 октября издание 24. kg со ссылкой на заместителя полномочного представителя правительства республики в Нарынской области Жаркын Ибраеву.

По её словам, все семь классов, которые начали учебный год в контейнерной школе, с 3 октября продолжат учебный процесс в стенах капитального отапливаемого здания.

Ибраева добавила, что на деньги правительства в размере 900 тыс. сомов ($12,9 тыс.) в здание было проведено отопление, и теперь оно готово к эксплуатации.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября премьер-министр правительства Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев заявил, что в 2017—2018 года в республике было построена 121 школа и 122 детских сада.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Киргизии: Дети не должны учиться в палатках и контейнерах