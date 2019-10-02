Томск, , 14:47 — REGNUM Учёные Томского госуниверситета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) готовят кругосветную экспедицию на дирижабле через оба полюса Земли.

Экспедиция запланирована на 2022 год. Консолидированный бюджет перелета составит порядка 1 млрд рублей. Об этом ректор университета Виктор Рулевский сообщил РИА «Томск».

Уточняется, что проект «Дирижабль. Два полюса Земли» включает масштабные исследования океана, атмосферы и климатических явлений.

Строить разработанный в ТУСУРе дирижабль будут специалисты МАИ. Стоимость летательного аппарата оценивается в сумму от 200 до 300 млн рублей.

В настоящее время вуз ищет партнёров для организации полёта. Интерес к проекту уже проявили несколько госкорпораций.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калининградской области проходит подготовку к кругосветной экспедиции учебный парусник «Седов».

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