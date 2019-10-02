Москва, , 14:50 — REGNUM Усилить безопасность сотрудников Следственного комитета России (СКР) распорядился глава ведомства Александр Бастрыкин после случившегося убийства полковника юстиции Владислава Капустина. Об этом сообщила 2 октября официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Сообщается, что Александр Бастрыкин по факту преступления распорядился провести служебную проверку. Также глава СКР поручил соответствующим службам проанализировать регламент действий сотрудников Следственного комитета, которые осуществляют прием граждан, и усилить их безопасность.

Как передавало ИА REGNUM, нападение на сотрудника центрального аппарата СКР Владислава Капустина произошло 1 октября в Москве, когда он проводил прием граждан. Его ударили холодным оружием, спасти офицера не удалось.

Нападавшего задержали, он вел себя неадекватно. Вскоре было установлено, что он состоит на учете в психоневрологическом диспансере. У погибшего Владислава Капустина остались жена и ребенок.