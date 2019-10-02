Ставрополь, , 14:44 — REGNUM Социальное жильё для детей-сирот, ветеранов боевых действий, врачей, учителей, работников культуры и социальной сферы планируется построить в сёлах Ставрополья. Об этом 2 октября на совещании у главы региона доложил министр строительства и архитектуры края Алексей Когарлыцкий, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

На сегодняшний день определены пять территорий для строительства такого жилья: сёла Грачёвка, Левокумское, Летняя Ставка, Новоселицкое и Степное. В этих населённых пунктах, по словам министра, уже в следующем году будет завершено проектирование жилых зданий, также предусмотрено обустройство территории вокруг них.

Все запланированные к строительству дома должны быть сданы в 2021 году. Губернатор кров Владимир Владимиров подчеркнул, что это должны быть современные, качественные дома с развитой инфраструктурой.

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