Екатеринбург, , 14:58 — REGNUM Известный недострой — стоящая более 20 лет гостиница «Дели» всё-таки будет снесена. Об этом заявил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский в эфире «Эхо Москвы — Екатеринбург».

Градоначальник упомянул, что участок под гостиницей арендован до 2020 года. После наступления этого срока начнутся судебные процессы по сносу конструкции.

По словам мэра, земля под «Дели» входит в концепцию «Цирк — ледовая арена» вместе с новой набережной. Самой гостиницы в концепции не предусмотрено.

Напомним, ранее владелец «Дели» просил у горадминистрации 1 млрд рублей за выкуп гостиницы. Земля под гостиницей ранее называлась в качестве одного из приоритетных мест для храма Святой Екатерины, но в опрос о новой площадке для религиозного объекта она не войдёт.

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