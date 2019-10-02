Орел, , 14:56 — REGNUM Глава администрации Орла Александр Муромский согласовал перечень объектов улично-дорожной сети, которые планируется отремонтировать в 2020 году, сообщили 2 октября в пресс-службе мэрии. Девять объектов благоустроят в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Ремонт коснётся Московского шоссе (от улицы Рощинской до границы города), улиц Автовокзальной, Тульской, Паровозной, Старо-Московской. Благоустроят переулки Южный, Маслозаводской, Карачевское шоссе и улицу Васильевскую (от переулка Западного до Карачевского шоссе). Теперь для объектов разработают проектно-сметную документацию, а подрядчика определят в первом квартале 2020 года. По поручению градоначальника при разработке документов учитывается не только проезжая часть, но и полоса отвода: тротуары, пешеходные ограждения, зеленые зоны, павильоны.

На реализацию национального проекта в 2020 году из областного бюджета выделят 381,8 млн рублей.