Ташкент, , 14:34 — REGNUM В средних общеобразовательных учреждениях Узбекистана создадут директорские фонды для материального стимулирования отличившихся учителей. Об этом 2 октября сообщает издание Kun. uz со ссылкой на соответствующее постановление правительства республики.

Средства фонда будут направлены на материальное стимулирование педагогов, психологов, библиотекарей через надбавки к тарифным сеткам. Фонд будет пополняться за счет государственного бюджета в размере 15% от фонда оплаты труда в учебном заведении.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о повышении размеров заработной платы работников бюджетной сферы. Среднее повышение составит 10%. Минимальный размер заработной платы в республике с 1 августа составляет 223 тыс. сумов ($23,6).