Москва, 2 октября 2019, 14:37 — REGNUM Подготовка к открытию первых двух направлений Московских центральных диаметров (МЦД) вступила в завершающую стадию. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин при открытии двух новых платформ на Белорусском вокзале столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Новые платформы на Белорусском вокзале
Новые платформы на Белорусском вокзале
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Новые платформы на Белорусском вокзале
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Новые платформы на Белорусском вокзале
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Новые платформы на Белорусском вокзале
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Турникеты на выход
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Новые платформы на Белорусском вокзале
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сергей Собянин
Сергей Собянин
Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Подготовка к открытию наземного метро — Московских центральных диаметров вступила в завершающую стадию. Утверждены тарифы на проезд, благодаря которым москвичи будут экономить до 50%, а жители Подмосковья — до 75% на поездках по МЦД с пересадками на метро», — отметил мэр.

Касса Белорусского вокзала
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Вход к платформам
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Новые платформы на Белорусском вокзале
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Расписание электричек
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Билетный автомат
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Новые платформы на Белорусском вокзале
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сергей Собянин и Олег Белозеров осматривают новые платформы
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сергей Собянин
Дарья Антонова © ИА REGNUM
ADR0704
Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам Собянина, уже получены и обкатаны новые поезда «Иволга», которые будут использовать на МЦД. Первоочередные работы по ремонту станций и благоустройству прилегающих территорий находятся в завершающей стадии.

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