Москва, , 14:37 — REGNUM Подготовка к открытию первых двух направлений Московских центральных диаметров (МЦД) вступила в завершающую стадию. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин при открытии двух новых платформ на Белорусском вокзале столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Новые платформы на Белорусском вокзале Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сергей Собянин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Подготовка к открытию наземного метро — Московских центральных диаметров вступила в завершающую стадию. Утверждены тарифы на проезд, благодаря которым москвичи будут экономить до 50%, а жители Подмосковья — до 75% на поездках по МЦД с пересадками на метро», — отметил мэр.

По словам Собянина, уже получены и обкатаны новые поезда «Иволга», которые будут использовать на МЦД. Первоочередные работы по ремонту станций и благоустройству прилегающих территорий находятся в завершающей стадии.

Читайте ранее в этом сюжете: Собянин предложил создавать больше клубов для пожилых людей