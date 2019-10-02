Южно-Сахалинск, , 14:34 — REGNUM Учёные из Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) выпустили 14 китов-белух из бухты Средняя в Приморском крае в акваторию Охотского моря. Об этом 2 октября сообщила пресс-служба ВНИРО.

«2 октября научная команда, специалисты и экипаж научно-исследовательского судна Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии «Владимир Сафонов» успешно завершили операцию по выпуску морских млекопитающих из бухты Средней», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что данная операция по выпуску китов-белух была проведена в рамках программы реадаптации животных и возвращения в естественную среду обитания.

Кроме этого, уточняется, что животные благополучно перенесли дорогу и что сильной качки судна в ходе транспортировки не было. Выпуск морских млекопитающих прошел благополучно, а команда сработала профессионально.

«Планы дальнейших работ в рамках программы реадаптации и выпуска морских млекопитающих в естественную среду будут определяться в оперативном режиме с учётом анализа дорожной и гидрологической ситуаций», — заключается в сообщении пресс-службы ВНИРО.

Отметим, 90 китов-белух и 12 косаток были выловлены в 2018 году в Охотском море для продажи в том числе в китайские океанариумы, после чего их поместили в вольеры бухты Средняя, которые назвали «китовой тюрьмой». После того как в это дело вмешалась общественность, Генпрокуратура и Следственный комитет инициировали проверки данного факта, в результате чего выяснилось, что животных выловили с нарушениями закона, и было принято решение их всех освободить. Процесс начался в июне текущего года, животных вывозят и выпускают в Охотское море группами.