Санкт-Петербург, , 14:23 — REGNUM Жители Эстонии подали около трети от всех заявок на получение бесплатной электронной визы на посещение Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Как сообщили в Смольном, в первые сутки визового эксперимента, 1 октября, через специальный сайт МИД России было подано порядка 3,5 тысяч заявок на электронную визу, около трети из которых пришли из Эстонии.

«Следующие по количеству заявок — жители Латвии и Германии. Среди заявителей есть также граждане Филиппин, Индии и Китая», — отметили в комитете по туризму Санкт-Петербурга.

Добавим, что на северо-востоке Эстонии живет множество русскоговорящих выходцев из бывшего СССР и их потомков, которые стараются не терять связь с исторической родиной и часто посещают приграничные регионы РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 1 октября 2019 года в Петербурге и Ленобласти начался эксперимент по упрощенному въезду в РФ граждан 53 государств по электронным визам. Электронная виза действует в течение 30 дней с момента ее оформления с разрешенным сроком пребывания в указанных регионах РФ не более восьми суток. За выдачу таких виз консульский сбор не взимается.

По электронной визе можно въехать в РФ через пункт пропуска в аэропорту «Пулково», морские пункты пропуска «Высоцк», «Большой порт Санкт-Петербург (Морской вокзал)», «Пассажирский порт Санкт-Петербург», автомобильные пункты пропуска «Торфяновка», «Брусничное», «Светогорск» на границе с Финляндией, а также автомобильно-пешеходный пункт пропуска «Ивангород» на границе с Эстонией.

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