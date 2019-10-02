Сеул, , 14:24 — REGNUM Южная Корея заняла второе место в списке стран с самыми удобными паспортами для путешествий, сообщает Atlantak со ссылкой на представителей британской консалтинговой фирмы Henley & Partners.

Согласно индексу паспортов, владельцы японских и сингапурских паспортов могут посетить 190 стран мира без визы. Затем идут граждане Южной Кореи, Германии и Финляндии — 189 стран, Дании, Италии, Люксембурга — 187 стран, Франции, Швеции, Испании — 186 стран.

Известно, что паспорта США и Великобритании, возглавлявшие данный список в 2014 году, опустились на шестое место с показателем 184 страны, КНДР — сотое место с показателем 39 стран. На последнем месте рейтинга оказался Афганистан с отметкой 25 стран.